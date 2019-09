Jardim Itamaracá recebe amanhã ação social com oferta de diversos serviços

Ação social acontece no período da tarde - Ilustração

Neste sábado, dia (28), das 13 às 17hrs, os moradores do Jardim Itamaracá e região recebem atendimento pelo vereador Dr. Loester Nunes de Oliveira (MDB) em Ação Social promovida pelo gabinete Itinerante do vereador Dr. Wilson Sami (MDB).

A iniciativa, visa aproximar a população da atuação dos parlamentares que, além de conversar com os moradores e conhecer de perto a realidade local e principais urgências, leva ao bairro serviços importantes em diversas áreas.

Nesta edição da iniciativa, haverá atendimento médico (ginecologista e pediatra), orientação jurídica, consulta com assistentes sociais e coleta de indicações. Haverá parceria com a Águas Guariroba, que oferecerá oportunidade de renegociação de dívidas e orientação sobre consumo consciente da água.

E a Funsat realizará cadastro de currículos e encaminhamento para vagas no mercado de trabalho. O Procon levará orientação sobre direitos do consumidor e a Drogasil oferecerá exames simples como aferição de pressão e orientação sobre saúde. Para as crianças haverá entretenimento como Pula-Pula, Pipoca, sorvete pintura.

“É uma forma de você ajudar as pessoas que precisam pela Ação Social, porque uma pessoa só não consegue atingir o objetivo. São pessoas ajudando pessoas porque uma andorinha só não faz verão,” afirma Dr Loester. São parceiros da iniciativa: Águas Guariroba, Procon, Funsat, Drogasil e Dale Sorvetes e o vereador Dr. Loester, que pela segunda vez, participa da Ação social à convite do Médico Parlamentar Dr. Wilson Sami.