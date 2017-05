Jardim e Coronel Sapucaia pedem R$ 7,3 mi para recuperar pontes e estradas

Os municípios de Jardim e Coronel Sapucaia entregaram relatórios à Secretaria Nacional de Defesa Civil sobre os estragos causados pelas chuvas em fevereiro deste ano. De acordo com os documentos, os municípios vão precisar de R$ 7,35 milhões para recuperação de estradas e pontes.

As demandas pelos recursos foram encaminhadas nesta quinta-feira (18), em Brasília, pelo senador Waldemir Moka (PMDB) ao secretário nacional da Defesa Civil, Renato Newton Ramlow, com a presença do prefeito de Coronel Sapucaia, Rudi Paetzold.

O prefeito Guilherme Alves, de Jardim, não participou da reunião porque teve que retornar ao Estado quarta-feira. A audiência, que foi adiada, estava marcada para terça-feira.

Jardim e Coronel Sapucaia tiveram o pedido de estado de emergência reconhecido pelos órgãos de defesa civil do Estado e do Governo federal, este vinculado ao Ministério da Integração Nacional.

O secretário nacional da Defesa Civil admitiu, durante a reunião, atender as reivindicações dos dois municípios sul-mato-grossenses, considerando ambas as situações como “prioridade” do governo.

Para o senador Moka, a atenção dada pela Defesa Civil Nacional revela o interesse do Governo federal em resolver os problemas que afetam Coronel Sapucaia e Jardim. O parlamentar espera que o socorro saia o mais rápido possível. "São problemas que afetam a vida de milhares de pessoas", disse.

