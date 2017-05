Jardim Botânica do Rio participa de festival que debate temas científicos

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro participa, este ano, do festival internacional de divulgação científica Pint of Science, criado na Inglaterra em 2013 e que leva cientistas de renome a debater temas científicos com a população em ambientes descontraídos da cidade. O festival ocorrerá este ano, simultaneamente, em 11 países, em mais de 100 cidades, das quais 22 no Brasil, durante três noites, com início amanhã (15). A programação em cada um dos municípios brasileiros está disponível no site do festival.

Na noite de terça-feira (16), o presidente do Jardim Botânico, o ambientalista Sergio Besserman Vianna, e os pesquisadores desse órgão do Ministério do Meio Ambiente, Gustavo Martinelli, Rafaela Forzza e Vinicius Castro Souza, conversarão sobre biodiversidade brasileira com o público, em um encontro no bar Garota da Gávea, no bairro do mesmo nome, zona sul da capital fluminense das 19h30 às 21h.

Sergio Besserman Vianna disse que o espírito do festival é conversar sobre ciências e valorizar a forma científica de se pensar sobre os assuntos. Em cada lugar, será debatido um tema diferente. No caso do Jardim Botânico será levada para discussão a restauração florestal que o Brasil tem a fazer pela frente. “É uma restauração florestal muito grande, de porte planetário”, disse.

Uma das questões é se essa restauração será efetuada com biodiversidade ou sem biodiversidade. Segundo Vianna, essa restauração tem que ser feita respeitando-se ao máximo possível a biodiversidade original, procurando salvar, em especial, as espécies ameaçadas de extinção e, ao mesmo tempo, produzindo cada vez mais conhecimento e ferramentas para enfrentar o “problema gigante que vem pela frente, que são as mudanças climáticas, que terão um impacto devastador sobre a biodiversidade”.

