Jardim Batistão recebe hoje serviços da Funsat Itinerante

O programa Funsat Itinerante, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), atenderá, nesta semana, moradores dos bairros Canguru, Jardim Batistão, Los Angeles, Estrela Dalva e região do Indubrasil.

Serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

Confira abaixo os locais de atendimento:

Nesta terça-feira (01.08), o serviço será realizado na sede da Associação de Moradores do Jardim Batistão, na Rua Egito, nº 158. Atendimento das 8h às 11h.

Já na quarta-feira (02.08), o atendimento será no CRAS Los Angeles, localizado na Rua Afonso Celso, nº 885. Atendimento das 8h às 11h.

Na quinta-feira (03.08), o atendimento será realizado no CRAS Indubrasil, na Rua Galo Campina, nº 134. Atendimento das 8h às 11h.

Na sexta-feira (04.08), as atividades serão realizadas na sede do CRAS do Bairro Estrela Dalva, localizado na Rua Palmerais, s/n. Atendimento das 8h às 11h.

Serviço

Para cadastro e encaminhamento de vagas, o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e comprovante de residência.

A Funsat está localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – Jardim TV Morena. O atendimento é realizado das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Telefone (67) 3314 – 5096.

