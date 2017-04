Jaraguari abre seleção simplificada para contratar profissionais da área de saúde

A prefeitura de Jaraguari, a 43 quilômetros de Campo Grande, abre nesta quarta-feira (26) as inscrições de processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado de profissionais de nível médio e superior para a área de saúde do município.

Estão sendo oferecidas quatro vagas para a contratação imediata, pelo prazo de seis meses, que pode ser prorrogado pelo mesmo período, para os cargos de: educador físico, psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, com salários que variam de R$ 1.247,63 a R$ 1.322,64, para 40 horas de trabalho por semana. Todos exigem ensino superior completo.

Outras quatro vagas do processo seletivo são para cadastro de reserva, em que o profissional será contratado se houver demanda pelo município. Uma é para farmacêutico, que também demanda curso superior, com remuneração de R$ 1.247,63 e jornada de 40 horas semanais. Outras três são para agente de combate a endemias, que requerem nível médio, e oferecem um salário mínimo de remuneração, também para 40 horas de trabalho na semana.

As inscrições vão até sexta-feira (28) e são gratuitas. Elas devem ser feitas no período das 7h às 13h, no departamento de recursos humanos da prefeitura, na rua Gonçalves Luiz Martins, no centro da cidade. O processo seletivo para os cargos com nível superior terá três etapas: habilitação (com análise da documentação), prova objetiva e prova de títulos. Já para os de nível médio contará com apenas as duas primeiras fases.

A previsão é que no dia 2 de maio seja publicada a relação dos candidatos habilitados na primeira fase da seleção e que serão submetidos as outras etapas. No dia 5 de maio o município deve fazer a divulgação do resultado final e no dia 8 de maio devem ser convocados os selecionados.

