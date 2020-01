Japão vai oferecer apoio financeiro para o desenvolvimento de drones

O governo do Japão planeja oferecer apoio financeiro para o desenvolvimento de drones da próxima geração. Autoridades querem fomentar fabricantes nacionais em um mercado global no qual os chineses detêm uma fatia de 70%.

A assistência inclui empréstimos a juros baixos por instituições afiliadas ao governo. Tratamentos fiscais preferenciais e subsídios também estão sendo estudados.

Os futuros fabricantes precisarão se submeter a um conjunto de condições para receber o apoio.

Eles têm de adotar medidas para evitar vazamento de imagens de seus drones. O domínio global da China no setor faz com que cresçam as preocupações quanto à segurança de dados.

As indústrias de logística e agrícola devem fazer mais uso de drones no futuro.