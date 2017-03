Japão suspende importação de carne de frigoríficos alvos de investigação

A embaixada do Japão no Brasil informou hoje (21) que o país interrompeu a importação de carne produzida nos 21 frigoríficos que são alvo da Operação Carne Fraca, deflagrada na semana passada pela Polícia Federal (PF). A suspensão vale "até novas notificações" e inclui tanto o comércio de frango quanto de "outros produtos" com origem nas unidades investigadas.

A operação da PF apura o envolvimento de frigoríficos em um esquema criminoso que subornava fiscais federais para que fosse autorizada a comercialização de produtos que já estavam em condições impróprias para consumo.

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 18 estabelecimentos são do Paraná, dois de Goiás e um de Santa Catarina, pertencentes a grandes empresas como a JBS e a BRF.

Exportação

Até o fim da noite, o ministério deve divulgar um balanço do total de países que adotaram medidas semelhantes. De acordo com a pasta, a informação até o momento é de que o Japão apenas pediu esclarecimentos ao governo brasileiro sobre o assunto.

A China também suspendeu temporariamente a entrada de carne brasileira no país. Ontem, a Coreia do Sul também havia decidido interromper a importação dos produtos brasileiros por conta das denúncias, mas hoje voltou atrás e revogou a suspensão.

Veja Também

Comentários