Japão relata duas novas mortes por coronavírus e Coreia do Sul tem 1º óbito

Dois passageiros idosos que foram retirados do navio de cruzeiro Diamond Princess, que até ontem cumpria uma quarentena de duas semanas no litoral do Japão por causa da epidemia de coronavírus, faleceram em razão da doença, segundo o Ministério da Saúde do país. Esses são os dois primeiros casos de mortes ligados à embarcação.

Como resultado, subiu para três o número de óbitos causados pelo coronavírus no Japão.

Também foram registrados ao menos 621 casos de infecção por coronavírus entre as 3.711 pessoas que estavam originalmente no navio.

Já na Coreia do Sul, a agência de notícias Yonhap noticiou hoje a primeira morte pela doença no país. Fonte: Associated Press.