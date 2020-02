Japão planeja fechar escolas para limitar disseminação do coronavírus

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse nesta quinta-feira que o governo está buscando fechar todas as escolas em escala nacional, numa tentativa de limitar a disseminação do coronavírus no país.

Segundo Abe, o fechamento vai começar na segunda-feira (02) e se estenderá até o início de abril, quando as escolas normalmente reabrem para iniciar o novo ano letivo, após um recesso no fim de março.

Ontem, Abe determinou o cancelamento ou adiamento de grandes eventos públicos por duas semanas. Fonte: Dow Jones Newswires.