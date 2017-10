Japão: pesquisas mostram vitória da coalizão de Abe

As pesquisas indicam que os eleitores japoneses votaram na coalizão governamental do primeiro-ministro Shinzo Abe nas eleições nacionais. A imprensa japonesa divulgou as projeções de resultado logo após as pesquisas se encerrarem, às 20h do domingo, no horário local.

Abe dissolveu a Câmara Baixa há menos de um mês. Ele acreditou que o momento era oportuno para o seu governo liberal ou que pelo menos era melhor do que esperar até o final do seu mandato no ano que vem.

Pesquisas realizadas anteriormente já indicavam que os eleitores tinham preferência pelo governo de Abe, apesar da sua história de contas desfavoráveis, enxergando-o como uma escolha mais segura ante uma oposição com históricos pouco conhecidos ou desconhecidos.