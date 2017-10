Japão: partido de Abe deve vencer em eleição para o Parlamento

A coalização direitista do primeiro-ministro Shinzo Abe deve obter vitória e, possivelmente, dois terços do Parlamento na eleição da Câmara Baixa neste domingo.

Abe dissolveu a Câmara Baixa há menos de um mês. Ele acreditou que o momento era oportuno para o seu governo liberal ou que pelo menos era melhor do que esperar até o final do seu mandato no ano que vem.

Pesquisas indicaram que os eleitores tinham preferência pelo governo de Abe, apesar da sua história de contas desfavoráveis, enxergando-o como uma escolha mais segura ante uma oposição com históricos pouco conhecidos ou desconhecidos.