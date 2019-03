Japão identificará quantas crianças estrangeiras estão fora da escola

O governo do Japão quer identificar quantas crianças estrangeiras que vivem no país estão fora da sala de aula. O Ministério da Educação anunciou que investigará o número de crianças estrangeiras que não estão matriculadas nos colégios.

Pela legislação, os cidadãos japoneses são obrigados a cursar o ensino fundamental, que por sua vez é opcional para estrangeiros. Segundo dados do ministério, aproximadamente 84.700 crianças não japonesas estavam matriculadas no ensino fundamental até maio de 2018. Porém, o Ministério da Educação não sabe quantas crianças estrangeiras vivem no Japão sem estudar. O governo planeja começar a trabalhar em meados de junho com autoridades locais para identificar essas crianças e atuar para colocá-las nos colégios.

*Com informações da NHK, emissora pública de notícias do Japão