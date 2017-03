O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou que a Coreia do Norte lançou quatro mísseis balísticos e três deles teriam caído na Zona Econômica Exclusiva japonesa, segundo a CNN.

Segundo Kwon Ki-joon, porta-voz do ministério de Defesa da Coreia do Sul, "diversos mísseis" vindo da Coreia do Norte voaram cerca de mil quilômetros. Os projéteis caíram no mar e nenhum prejuízo foi reportado.

