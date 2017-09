Japão convoca eleição antecipada para câmara baixa do Parlamento

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, convocou hoje uma eleição antecipada para a câmara baixa do Parlamento, numa aposta de que os eleitores provavelmente apoiarão sua iniciativa de se aliar ao presidente dos EUA, Donald Trump, para confrontar a ameaça nuclear da Coreia do Norte.

Abe, que falou em coletiva de imprensa, anunciou que a câmara baixa será dissolvida na quinta-feira (28). A expectativa é que a eleição ocorra no dia 22 de outubro, segundo a mídia japonesa.

Os recentes testes com mísseis e nuclear da Coreia do Norte ajudaram a impulsionar a popularidade de Abe, segundo analistas. Após um período de escândalos que prejudicaram a confiança no governo japonês, pesquisas de opinião recentes mostram que a aprovação de Abe se recuperou para níveis entre 40% e 50%, de uma mínima de cerca de 30%.

Abe tinha até o final do próximo ano para convocar uma eleição na câmara baixa, onde seu Partido Liberal Democrata tem maioria de dois terços dos assentos, numa coalizão com outra legenda. Fonte: Dow Jones Newswires.

