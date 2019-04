Japão, China e Coreia do Sul debatem acordo de livre comércio

Autoridades de Japão, da China e Coreia do Sul têm se reunido para debater um acordo de livre comércio.



As negociações de quatro dias começaram na terça-feira em Tóquio. No centro do agenda estão regras para proteger direitos de propriedade intelectual.



Autoridades japonesas esperam obter concessões da China sobre a questão, que se tornou um ponto controverso nas negociações entre Pequim e Washington.



Os negociadores estão focados também nas regras de comércio eletrônico e comércio exterior, incluindo tarifas sobre produtos agropecuários. As negociações trilaterais estão entrando em sua 15ª rodada. Entretanto, pouco progresso foi feito desde o início, em 2013.



*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)