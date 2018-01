Japão busca estreitar laços com Estônia, Letônia e Lituânia

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse que seu país firmou um pacto com a Estônia, Letônia e Lituânia para estreitar laços econômicos e políticos com as três ex-repúblicas soviéticas.

Abe e o primeiro-ministro da Letônia, Maris Kucinskis, disseram após encontro neste sábado que para os japoneses as áreas de Tecnologia da Informação, Transportes e Medicina são as que concentram maior potencial entre os países bálticos. Abe elogiou o porto de carga em Riga, capital da Letônia, como "um bem sucedido centro de transportes e logística" que irá permitir aos fornecedores asiáticos entregar bens para a região.

A Letônia é a segunda escala da viagem Abe pela Europa que teve início na Estônia, na sexta-feira. O primeiro-ministro também passará pela Lituânia, Bulgária, Sérvia e Romênia. Ele é o primeiro líder japonês a visitar esses países. Fonte: Associate Press.