Aerosol é provável causa de explosão em Sapporo

A polícia da cidade de Sapporo, no norte do Japão, suspeita que a explosão registrada na noite desse domingo (16) em um prédio de dois andares, no distrito de Toyohira, tenha sido causada depois do incêndio em uma sala cheia de sprays aerosol.



O edifício abriga uma agência imobiliária, que ficou completamente destruída.



O fogo surgiu após a explosão, que deixou 42 pessoas feridas, inclusive um funcionário da imobiliária, de 33 anos, que sofreu queimaduras no rosto.



A polícia informou que uma pessoa na imobiliária teria liberado gás de uma grande quantidade de desinfetantes em aerosol, que seriam descartados, quando a explosão aconteceu.



A suspeita é a de que a explosão tenha ocorrido depois que um aquecedor de água do escritório causou a combustão do gás.



A explosão despedaçou o vidro das janelas e danificou pelo menos 20 edifícios e 26 veículos.