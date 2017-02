Janot vai ao ES para discutir meio de acabar com motim de PMs

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, vai ao Espírito Santo neste sábado, 11, para debater métodos para colocar fim ao motim da Polícia Militar. Desde o início da rebelião, já foram registradas 121 mortes violentas no Estado.

Janot conversará com o governo do Estado, o Ministério Público Federal, o Poder Judiciário e o Exército brasileiro as metodologias usadas em outros Estados para acabar com motins promovidos pela PM.

Após o fracasso nas negociações com policiais militares do Espírito Santo, o governo capixaba decidiu endurecer com os PMs e com as mulheres líderes do motim. No total, 703 policiais militares já foram indiciados por crime de revolta, que é um motim realizado por PMs armados.

