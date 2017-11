Jacques Janine abre as portas em Campo Grande

A primeira unidade do Jacques Janine no Mato Grosso do Sul, será inaugurada na próxima quinta-feira, dia 30, a partir das 18h30 - Divulgação

A primeira unidade do Jacques Janine no Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande, será inaugurada com coquetel para convidados, na próxima quinta-feira, dia 30, a partir das 18h30. O maior empreendimento de Beleza da cidade, sob o comando da advogada Renata Fernandes e com a melhor equipe de profissionais da região, foi criado com o objetivo de oferecer uma nova experiência conceitual de Beleza e bem-estar para os clientes.

Assinado pelos arquitetos Gil de Camillo e Luis Pedro Scalise, a casa de 750 m² com design contemporâneo recria o glamour expresso pelas unidades da marca no Brasil, sem perder a atmosfera verdejante. No projeto, as paredes do empreendimento foram substituídas por vidros para que os clientes pudessem contemplar o verde, as flores e os pássaros da região enquanto realizam os procedimentos.

Para Renata, franqueada do Jacques Janine Campo Grande, cliente da rede há 20 anos, “proporcionar e poder desfrutar da excelência dos serviços oferecidos pela rede na cidade onde eu nasci, com certeza, é a realização de um sonho”. Ela ainda completa: “Quero compartilhar com amigos e futuros clientes o verdadeiro significado de bem-estar”.

Jacques Janine Campo Grande

Rua Jeriba, 702 – Chácara Cachoeira

Funcionamento: segunda-feira, das 13h às 20h; terça-feira a sábado, das 8h às 20h