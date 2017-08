Já são dois os mortos em engavetamento na Carvalho Pinto

Duas pessoas morreram em um grande engavetamento que envolveu mais de 30 veículos, entre eles duas carretas, ocorrido pouco antes das 8h desta quarta-feira, 30, no quilômetro 75 da Rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí (SP), cidade do Vale do Paraíba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há ainda pelo menos duas vítimas graves e dez vítimas leves.

O acidente ocorreu em um viaduto. Uma das carretas carregava tinta e a outra levava sucata. Ambas colidiram e outros veículos que vinham na pista não conseguiram parar. Pelo menos 12 se incendiaram na colisão. Por conta do engavetamento, a pista da rodovia no sentido Rio permanecia interditada às 12h10. Não há, ainda, previsão para a liberação das pistas.

Veja Também

Comentários