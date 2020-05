Já é possível agendar a emissão da carteira de identidade pela internet

Obedecendo as normas de segurança devido à pandemia do coronavírus, o Instituto de Identificação retomou o serviço de emissão da Carteira de Identidade pela internet, mas com restrição - Foto: Divulgação

Obedecendo as normas de segurança devido à pandemia do coronavírus, o Instituto de Identificação retomou o serviço de emissão da Carteira de Identidade pela internet, mas com restrição. A cada duas semanas, o sistema abrirá para novos agendamentos.

Para fazer o agendamento da primeira ou segunda via da Carteira de Identidade basta acessar o site da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) www.sejusp.ms.gov.br (Carteira de Identidade) ou clicar no link servicos.sejusp.ms.gov.br e solicitar o serviço. O agendamento está liberado nesta semana.

Lembrando que todos os agendamentos obedecerão às normas de segurança devido à pandemia do coronavírus, com atendimentos de 40 a 60 minutos. Nos municípios que eventualmente decretaram medidas de isolamento social, como a suspensão de serviços públicos, a recomendação é que o cidadão aguarde novas determinações municipais.