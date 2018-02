Já deixei bem claro que haverá sanções contra a Rússia, diz Mnuchin

O secretário participa de audiência na Comissão de Finanças do Senado em Washington, na qual são discutidas as propostas de Trump para o Orçamento do ano fiscal de 2019 - Foto: The Hill

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, foi questionado nesta quarta-feira sobre a demora do governo do presidente Donald Trump em impor sanções contra a Rússia por causa da interferência na eleição presidencial de 2016. "Eu já deixei bem claro que haverá sanções contra a Rússia", afirmou Mnuchin.

A autoridade disse que sua equipe no Tesouro prepara sanções contra Moscou, sem dar detalhes. Ainda assim, Mnuchin foi duramente criticado pela oposição democrata pela suposta demora da administração Trump em agir no caso, após uma votação no Senado ser amplamente favorável a sanções contra os russos.

