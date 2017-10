Já concluída, pavimentação do Núcleo Industrial de Dourados beneficia empresas e trabalhadores

Campo Grande (MS) – Lançada em setembro de 2016 pelo governador Reinaldo Azambuja, as obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e iluminação no Núcleo Industrial e do acesso ao Polo Industrial de Dourados já estão concluídas. O asfaltamento e demais melhorias no local foram solicitados pelos empresários da região e atendidos pelo Governo do Estado. Orçada em R$ 11 milhões, a obra foi executada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), com recursos do Fundo de Apoio à Industrialização (FAI), administrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

O estágio da obra e os benefícios proporcionados aos trabalhadores e indústrias instalados no Núcleo foram observados pelo secretário da Semagro, Jaime Verruck, pelo secretário adjunto da mesma pasta, Ricardo Senna, e o superintendente de Meio Ambiente, Ciência & Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta, em visita ao local, realizada no dia 29 de setembro.

“Nos impressionou a agilidade e a qualidade do serviço da empresa licitada pela Agesul para a realização das obras no Núcleo Industrial de Dourados. Um ano após o lançamento dos trabalhos, o local já está pronto para ser oficialmente inaugurado e os benefícios proporcionados aos trabalhadores e às indústrias já é visível. Foi um pleito que recebemos há dois anos. Nós agrupamos as demandas e, com os recursos que temos à disposição no FAI, iniciamos a revitalização desta área e de outros núcleos industriais no Estado. É uma ação estratégica fundamental para dar competitividade aos municípios e atrair mais indústrias”, afirmou Jaime Verruck.

Em reunião na unidade da BRF, em funcionamento há 20 anos no Núcleo, a gerência da fábrica ressaltou a satisfação da empresa e dos funcionários com o andamento das obras. A unidade conta com 154 produtores integrados, 1600 funcionários e está habilitada para exportar para 110 países. Por dia, a fábrica abate 155 mil frangos e promove a circulação de 20 caminhões pelo Núcleo.

A indústria solicitou ao Governo do Estado o asfaltamento do acesso ao local, comprometendo-se, em contrapartida, a realizar as adequações exigidas na área de estacionamento de caminhões e veículos. Os trabalhos foram concluídos, da parte do Governo e da BRF.

De acordo com a própria gerência, o local atualmente “é uma outra unidade. A obra nos trouxe uma melhoria externa e interna. Já está proporcionando mais segurança e conforto aos trabalhadores. Em breve vamos receber missões internacionais de inspeção e era fundamental que o nosso acesso estivesse pronto”. Hoje, 90% da produção de carne de frango da unidade da BRF, em Dourados, tem como principais destinos a Europa e a China. Os 10% restantes vão para o mercado interno.

Texto e foto: Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

