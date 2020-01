'Já começamos discussões sobre fase 2 de acordo com a China', diz Mike Pence

O vice-presidente americano, Mike Pence, afirmou nesta quarta-feira, 15, que os Estados Unidos já começaram "discussões sobre a 'fase 2' do acordo" comercial com a China. "É o começo de uma nova relação comercial com a China", acrescentou Pence, em entrevista à Fox Business, horas depois de Washington e Pequim terem assinado a "fase 1" do entendimento entre os dois países em uma cerimônia na Casa Branca.

Pence afirmou, também, que o acordo é um exemplo da "luta" de Trump por um "comércio recíproco, justo e livre". Ele comentou, ainda, o novo acordo de livre-comércio dos EUA com México e Canadá, conhecido como USMCA, e disse que "antes do final desta semana, veremos o Senado dos EUA aprovar o maior acordo comercial da história americana".