Ivete Sangalo volta à folia de Salvador

Fora do carnaval de Salvador em 2018, quando se afastou por causa do nascimento de suas filhas gêmeas, a cantora Ivete Sangalo retorna à festa hoje. Nas redes sociais, ela têm publicado vídeos sobre a saudade da avenida e dos fãs. "Já comecei aquela onda: não durmo direito, não como direito, só cuido da voz... do 'corpitio'", disse Ivete.

Nomes como Claudia Leitte, Anitta e Daniela Mercury já fizeram a alegria do folião no início da folia na capital baiana. São esperados 800 mil turistas até terça-feira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.