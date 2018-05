Ivete Sangalo grava sucesso em homenagem ao Dia das Mães - Divulgação

A regravação do sucesso "Completo", um dos primeiros trabalhos musicais de Ivete Sangalo após a licença maternidade, homenageia as mães do Brasil e fala sobre a força que a maternidade traz para a mulher, das descobertas e da forma como mãe e filho se completam. No vídeo da nova campanha da marca de sandálias Grendha para o Dia das Mães, mães reais e seus filhos interpretam a música, que foi inspirada no momento único da cantora, o de viver a maternidade pela segunda vez.

Confira o vídeo:

"Esse ano, Grendha celebra um novo posicionamento: o de apoiar, cada vez mais, a força entre as mulheres. Por isso, trabalhar com a Ivete, que é uma pessoa que incentiva e valoriza outras mulheres, além de ser uma super mãe, é muito simbólico para nós", afirma Marcius Dal Bó, diretor de marca e de comunicação.