IV EHECO acontece na Uems de Campo Grande na próxima semana

Campo Grande (MS) – O IV Encontro de História da Educação do Centro-Oeste (EHECO) será realizado na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (Uems), em Campo Grande, de 22 a 25 de novembro. O evento é realizado pelo programa de Pós-Graduação/Mestrado em Educação da Uems (unidade de Paranaíba) e pelo programa de Pós-Graduação/Mestrado em Educação da Uems (unidade de Campo Grande).

Neste ano, o evento terá como tema A História da Educação na Esfera Pública e Privada: Instituições, impressos e práticas. Serão minicursos, palestras, rodas de conversas, mostra fotográfica e lançamento de livros. A abertura será na quarta-feira (22.11), às 20h, com a Conferência da professora e pesquisadora, Rosângela Patriota Ramos (Mackenzie – ANPUH), com o tema A História Cultural, as linguagens e as manifestações: inúmeros caminhos para se conhecer e ensinar História.

Participam do evento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Universidade Estadual do Mato Grosso (UEMT), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Universidade de Brasília (UNB).

EHECO

O EHECO é realizado bianualmente. A primeira edição foi realiza em 2011, em Cuiabá, pela UFMT, com o tema Fontes, Pesquisa e Escrita da História da Educação; em 2013 foi realizada em Dourados, pela UFGD, com o tema História da Educação: Fronteiras, movimentos sociais e instituições educativas na região Centro-Oeste; e em 2015, em Catalão, pela UFG, com o tema Perspectivas para um Intercâmbio Regional em Pesquisa e Escrita em História da Educação no Centro-Oeste.

O IV EHECO será realizado na unidade da Uems em Campo Grande. Para mais informações sobre o evento, acesse o site, entre em contato pelo e-mail: encontroeheco@gmail.com ou ligue para os telefones: (67) 3503-1006 ou (67) 3902-2360.

Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro