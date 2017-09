Prefeitura promove Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, promove na próxima sexta-feira (29) e sábado (30) a IV Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O evento será sede do Instituto Mirim de Campo Grande, localizado na Rua Anhanduí, 294, Centro.

Os trabalhos da IV Conferência Municipal de Promoção da Igualdade serão desenvolvidos em torno do tema central “O Brasil na década de afrodescendentes: reconhecimento, justiça e desenvolvimento”. No evento serão estabelecidas as diretrizes e avaliação da implementação de políticas públicas, ações, programas e projetos para promoção da igualdade racial e enfrentamento à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião e origem, em âmbito municipal, estadual e nacional.

As análises, formulações, recomendações, proposições e deliberações terão como panorama as conjunturas Municipal, Estadual e Nacional. Será eleita na conferência a delegação do município de Campo Grande para a IV Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial.

