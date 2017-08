Itaquiraí recebe pacote de ações da Energisa para melhorar fornecimento de energia

Com o objetivo de aprimorar a qualidade no fornecimento de energia oferecida pela concessionária aos clientes do estado, a Energisa leva para Itaquiraí, até o dia 11 de agosto, uma série de ações. As ações serão desenvolvidas em parceria com a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, comerciantes, empresários e representantes do Sindicato Rural.

Entre os serviços previstos pelas equipes da Energisa, serão realizadas: podas de árvores e vegetação em contato com a rede de distribuição, manutenção preventiva e corretiva da rede de distribuição, fiscalização e inspeção de unidades consumidoras, instalação e troca de para-raios, substituição de cabos, entre outras ações estruturantes no sistema de distribuição de energia elétrica.

“O projeto é para todo o município. São serviços técnicos e comerciais que a Energisa está oferecendo para a população do interior, visando melhorias no sistema de distribuição de energia elétrica tanto na área urbana, quanto rural”, disse o coordenador de Relacionamento com Grandes Clientes e Poder Público, Héber Henrique Selvo.

Na sexta-feira (11), na Praça Central Tomazelli, a população poderá conhecer a “Unidade Móvel Nossa Energia”, que leva informações sobre uso racional e seguro de energia elétrica por meio de um veículo totalmente equipado para a realização de palestras educativas, demonstrações de experimentos físicos e maquetes.

Para colocar a força-tarefa em ação, foram mobilizadas equipes estratégicas de campo da concessionária e a prestação dos serviços oferecidos no interior foi intensificada com a perspectiva de estreitar o relacionamento com os clientes.

Serviços:

No período de 08 a 10 de agosto, a Energisa disponibilizará na Praça Central, uma equipe de atendimento para realizar negociação de débitos e o cadastro da tarifa social de energia elétrica.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um benefício que concede descontos na tarifa de energia para os consumidores cadastrados em programas de benefício social para a população de baixa renda. Antes de buscar o cadastro junto a Energisa, é necessário que o cliente procure o CRAS do município para atualizar o seu cadastro.

