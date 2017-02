Itaquera e Itaim Paulista entram em alerta devido a transbordamento de rio

A forte chuva que atinge a capital paulista na tarde de hoje (1º) causou o transbordamento do Rio Verde, na rua Cunha Porã, em Itaquera, e do Córrego Lajeado, na rua Manuel Barbalho de Lima, no Itaim Paulista, ambas na zona leste. As duas subprefeituras entraram em estado de alerta.

O restante da cidade continua em estado de atenção para alagamentos. O estado de atenção é decretado quando se considera que as chuvas têm potencial para a formação de alagamentos (precipitação intermitente ou contínua e/ou moderada a forte).

Áreas de instabilidade formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade vinda do interior do estado continuam causando chuvas na capital. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram precipitação forte com potencial para queda de granizo no extremo da zona leste. Chove forte também na zona norte, nos bairros de Anhanguera, Perus, Tremembé e Mandaqui.

Rajadas de vento de 53,2km/h foram registradas no Aeroporto de Congonhas, zona sul, e de 49km/h no Aeroporto de Cumbica, na cidade de Guarulhos, às 16h.

Veja Também

Comentários