Itamaraty manifesta solidariedade às vítimas de ataque em mesquita no Egito

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota hoje (24) na qual manifesta solidariedade às famílias das vítimas do ataque terrorista ocorrido contra uma mesquita sufista, no oeste da cidade de Al Arish, no norte da península do Sinai, no nordeste do Egito. Já foram registradas 234 mortes e, segundo o Itamaraty, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande consternação, do ataque terrorista, ocorrido hoje, contra mesquita em Al-Arish, na província do Sinai, no Egito, que deixou centenas de mortos e feridos.

Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de plena recuperação aos feridos e sua solidariedade ao povo e ao governo do Egito, o Brasil reitera veementemente seu repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo, independentemente de sua motivação."

A nota informa ainda que o núcleo de assistência a brasileiros do MRE está à disposição para informações e esclarecimentos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, pelos telefones +55 61 2030 8803 e +55 61 2030 8804, e pelo e-mail dac@itamaraty.gov.br. Nos demais horários, poderá ser contatado o telefone do plantão consular da Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras e de Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty: +55 61 98197 2284. Para casos de emergência, contatar o plantão consular da Embaixada do Brasil no Cairo: +20 12 2244 4808.

O atendimento a profissionais de imprensa será feito pelo endereço imprensa@itamaraty.gov.br e pelos telefones +55 61 2030 8006 / 7 e +55 61 98197 2229.