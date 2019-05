Itamaraty lamenta morte de embaixador brasileiro em acidente de carro

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou nota lamentando o falecimento do embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto e de sua esposa, a embaixatriz Vera Lúcia Ribeiro Estrela de Andrade Pinto, em acidente de carro (táxi) ocorrido no dia de no sul da Itália.

O governo libanês havia concedido a agrément a Andrade Pinto em abril e designação ainda não havia sido submetida à apreciação do Senado Federal.

O embaixador foi cônsul-Geral do Brasil em Milão desde 2015. Ele ingressou no Itamaraty em 1978. Segundo o MRE, o diplomata serviu na Delegação Permanente em Genebra, na Missão do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York e nas embaixadas do Brasil na Cidade do México e em Ottawa (Canadá), como ministro-conselheiro e posteriormente embaixador. Ele também foi embaixador do Brasil no Haiti.

No Ministério das Relações Exteriores, o diplomata atuou como diretor do Centro de Estudos Estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e subsecretário-geral de política III (África, Oriente Médio e CPLP).