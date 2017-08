Itamaraty condena atentado em Barcelona

Van atropela pedestres no centro de Barcelona (Agência Lusa/Direitos Reservados) / Andreu Dalmau/Agência Lusa/EPA/Direitos reservados

O ministério de Relações Exteriores emitiu uma nota em que “deplora veementemente” o ataque terrorista ocorrido na tarde desta quinta-feira (17), em Barcelona, na Espanha, quando uma van invadiu uma das áreas turísticas mais visitadas da cidade, a La Rambla, deixando dezenas de pessoas feridas e vítimas fatais.

O Itamaraty informou que até agora não há registro de brasileiros entre as vítimas e que o Consulado-Geral do Brasil em Barcelona está monitorando a situação.

“O Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, ao mesmo tempo em que expressa, consternado, seu sentimento de pesar às famílias das vítimas e estende votos de plena e rápida recuperação aos feridos.”

Serviço

Caso algum brasileiro precise de assistência ou tenha informações que possam ajudar, deve ligar para os números +55 61 2030 8803 ou +55 61 2030 8804, no Brasil, ou falar com o Consulado-Geral do Brasil em Barcelona: +34 659 078 057.

