Itália: movimento 5 estrelas escolhe Luigi Di Maio como candidato a premiê

O movimento 5 estrelas da Itália escolheu neste sábado Luigi Di Maio como líder do partido e candidato para disputar o cargo de premiê do país. Di Maio assumirá a liderança da sigla no lugar do fundador, Beppe Grillo.

Membros do movimento votaram online na disputa, que envolveu oito candidatos. Mas Grillo já havia deixado claro que queria Di Maio, de 31 anos, como seu sucessor. Ele é o vice-presidente da câmara baixa do Parlamento e o único candidato conhecido entre os oito.

Grillo, de 70 anos, um humorista que transformou o movimento populista no principal partido de oposição no Parlamento, tem tentado incluir no movimento uma nova geração. Mas ele também deixou claro que continuará sendo o "fiador" ideológico da sigla nos bastidores. "Eu sou o fundador, mas estou aqui", disse Grillo.

As próximas eleições gerais da Itália devem ser realizadas até a primavera do Hemisfério Norte. Pesquisas recentes colocam o Movimento 5 estrelas e o Partido Democrata do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi quase empatados, com cerca de 26% das intenções de voto cada um.

Mas o movimento 5 estrelas descartou formar uma coalizão. Pesquisas recentes apontaram que uma hipotética coalizão de centro-direita do partido Forza Italia, de Silvio Berlusconi, a sigla anti-imigração Liga do Norte e partidos menores teria em torno de 34% das intenções de voto.

Nem Berlusconi nem Grillo podem concorrer ao cargo. Grillo é barrado por uma condenação por homicídio em 1981 decorrente de um acidente de carro, enquanto Berlusconi é impedido devido a uma condenação por fraude fiscal. Ele apelou ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que deve avaliar o caso ainda este ano, mas não deve chegar a uma decisão antes da eleição.

Di Maio, nativo de Nápoles, foi eleito para o Parlamento em 2013 e, quando tinha 26 anos, tornou-se o vice-presidente mais novo da Câmara dos Deputados. Fonte: Associated Press.

