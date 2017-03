Itália extradita tunisiano por suposta relação com ataque a feira em Berlim

Um tunisiano foi expulso da Itália por causa de suposta ligação com Anis Amri, o terrorista que realizou um ataque em Berlim às vésperas do Natal no ano passado. Na ocasião, um caminhão em alta velocidade atropelou frequentadores de uma feira natalina na capital alemã.

O Ministério do Interior da Itália afirmou neste domingo que o homem já havia sido colocado em um voo rumo à Tunísia. O suspeito não foi identificado e não foi informado quando a extradição ocorreu.

O homem, que teria 37 anos de idade e vivia em Latina, na região Sul de Roma, apoiava o Estado Islâmico, informou o ministério. Ele também teria relações com 'radicais' opostos a um líder da mesquista local, considerado moderado. Fonte: Associated Press.

