Itália disputará vaga na Copa com a Suécia

A Suécia, vice-campeã do mundo em 1958, será a adversária da tetracampeã Itália na repescagem que definirá uma das quatro vagas restantes na Europa para a Copa do Mundo da Rússia, de acordo com o sorteio realizado hoje (17), na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.

Os outros três confrontos serão Suíça x Irlanda do Norte; Croácia x Grécia e Dinamarca x Irlanda. De acordo com o sorteio, a Itália (15ª no ranking da Fifa) terá direito de decidir a vaga em casa, na segunda partida contra a Suécia; assim como a Suíça (11ª no ranking), a Croácia (18ª) e a Dinamarca (19ª), cabeças de chave da repescagem.

Os jogos serão disputados entre os dias 9 e 14 de novembro e os quatro classificados se juntarão às dez seleções europeias já garantidas no Mundial da Rússia. No total, 23 seleções já estão classificadas. Além da repescagem europeia, haverá uma segunda chamada mundial, com as disputas Peru x Nova Zelândia e Honduras x Austrália. No continente africano, três seleções ainda serão definidas nas eliminatórias.

Veja as seleções que já estão classificadas para a Copa da Rússia de 2018:

Europa: Rússia (anfitriã), Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Islândia, Polônia, Portugal e Sérvia

América do Sul: Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai

África: Egito e Nigéria

Américas Central e do Norte: Costa Rica, México e Panamá

Ásia: Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão