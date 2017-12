Itália: democratas protestam contra volta do fascismo

Os italianos do partido Democrata, que ocupam o governo, realizaram neste sábado um protesto para alertar sobre as tentativas do fascismo retornar ao país, que no passado sofreu sob o governo do ditador fascista Benito Mussolini.

Milhares de pessoas compareceram à manifestação em Como, no norte da Itália, onde extremistas de direita recentemente interromperam um encontro de uma ONG sobre habitação para imigrantes. No início desta semana, um grupo neofascista atacou a sede de um jornal liberal em Roma.

A constituição italiana pós-guerra, implementada alguns anos após a derrocada do regime autoritário de Mussolini, proíbe o estabelecimento de qualquer tipo de organização fascista.

Citando a constituição, a presidente da Câmara dos Deputados, Laura Boldrini, disse no protesto que é "dever de todas as forças democratas, da sociedade civil, e de todos os cidadãos", demonstrar repúdio ao fascismo.

O movimento 5 estrelas, de cunho populista e apontado como o principal partido antes das eleições de 2018, se afastou da manifestação. Fonte: Associated Press.