“Isso não é uma competição”, diz Reinaldo Azambuja sobre números do coronavírus

Campo Grande (MS) – Em último lugar na tabela que contabiliza os números do coronavírus no Brasil, Mato Grosso do Sul possui as menores taxas de infecção, internação e óbito por causa da Covid-19. O Estado atingiu hoje a marca de 6.523 casos confirmados e 61 óbitos. Mas mesmo com bons resultados no combate à doença, para o governador Reinaldo Azambuja, a situação do Estado não é confortável diante da pandemia. “Isso não é uma competição. Não queremos competir e ser o último. Queremos evitar que mais pessoas em Mato Grosso do sul percam suas vidas. Esse é o objetivo de todo o trabalho que temos realizado”, afirmou ele nesta quinta-feira (25/6).

Reinaldo Azambuja participou hoje da live de número 100 nas redes sociais do Governo do Estado e destacou a transparência do Executivo Estadual nas ações de combate à doença. Mais de 5,7 milhões de pessoas foram alcançadas só no Facebook desde que a ferramenta de comunicação passou a ser utilizada para divulgar a situação do coronavírus em Mato Grosso do Sul. “Determinei total transparência em todas as informações”, reforçou.

Enquanto a ciência trabalha na produção de vacinas para combater a Covid-19, as regras de distanciamento social aliadas ao uso de máscaras é a melhor solução para evitar a infecção pelo novo vírus. “Cabe a nós consciência e reflexão. Quem puder, mantenha o isolamento. Diminuir a curva de pessoas contaminadas depende de cada um de nós. Todos temos um grau de responsabilidade”, frisou o governador ao destacar que as estruturas administrativas do Estado estão caminhando com reuniões por videoconferência e telefone.

Prosseguir – Ainda na live, Reinaldo Azambuja explicou sobre o “Programa Prosseguir”, que será instituído pelo Governo do Estado para nortear municípios e empresas em relação às ações de saúde e na área econômica diante da crise do coronavírus. “Vamos trabalhar conjuntamente essas duas áreas, sempre respeitando as determinações das autoridades de saúde, para preservar as atividades econômicas”, antecipou.

Segundo o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, o programa vai criar um sistema de monitoramento, diagnósticos e recomendações “para que a gente erre menos e possa orientar toda a sociedade sul-mato-grossense, seja ente público ou privado, de maneira geral”, destacou, lembrando que as decisões serão “tomadas a luz do ciência”.

Live 100 – Diante da pandemia de coronavírus e da frequente necessidade de utilizar a informação como ferramenta de saúde, o Governo do Estado adotou o formato de live em redes sociais para informar jornalistas e sociedade sobre a situação da doença em MS, evitando assim a propagação de fake news. Nesta quinta-feira, o Governo contabilizou a centésima live.

“Há 100 dias estamos trabalhando na missão de levar as informações para a população sobre o coronavírus. Incansavelmente pedimos a todos que, se possível, se mantenham em casa e se for sair usem máscaras. Esse apelo diário é porque nossa luta é pela vida! São 100 dias de muito trabalho e sabemos que temos muito mais pela frente até porque, por enquanto, a transparência e a informação são as únicas vacinas contra essa doença”, ressaltou o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.

O conteúdo da transmissão de hoje com a participação do governador Reinaldo Azambuja pode ser conferido no Facebook do Governo do Estado: facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul. No material também é possível verificar os números da Covid-19 em MS.

