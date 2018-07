Israel retoma bombardeios em Gaza; Palestinos revidam

Militares israelenses retomaram os bombardeios de esconderijos de militantes na Faixa de Gaza enquanto palestinos lançam foguetes contra Israel, relata a mídia israelense.

Sirenes de alerta sobre ataque aéreo tocaram nas comunidades do sul de Israel no sábado em uma nova troca de tiros ao longo da fronteira entre Israel e Gaza.

Israel supostamente mirou em conhecidas localizações de militantes pertencentes ao Hamas e a outros grupos palestinos armados. Nenhum ferimento foi relatado em Gaza ou em Israel.

Relatos da mídia dizem que pelo menos um foguete disparado da Faixa de Gaza foi interceptado pelo sistema de defesa antimísseis Iron Dome.

O embate de sábado foi a segunda troca de agressões na fronteira nas últimas 24 horas, logo depois que Israel bombardeou Gaza e militantes do Hamas com mais de 30 foguetes contra Israel. Fonte: Associated Press.