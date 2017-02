Israel pede demissão de funcionário da ONU em Gaza que teria ligação com o Hamas

Um general militar israelense está pedindo a uma agência das Nações Unidas que demita um funcionário palestino que teria sido eleito para uma posição de liderança no grupo islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

O major general Yoav Mordechai, do organismo de defesa israelense Cogat, disse neste domingo ter exigido que a agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA) investigue o assunto. Israel considera o Hamas uma organização terrorista.

Suhail al-Hindi é o presidente do sindicato de trabalhadores palestinos da UNRWA em Gaza. O corpo de defesa israelense afirma que ele foi eleito para o escritório político do Hamas em uma votação secreta neste mês.

O porta-voz da UNRWA Chris Gunness disse que al-Hindi negou a acusação. A agência da ONU proíbe funcionários de ocuparem cargo político. A agência suspendeu temporariamente al-Hindi em 2011 por participar de eventos com autoridades do Hamas. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários