Israel: ONU denuncia empresas que violam direitos humanos

A ONU divulgou nesta quarta-feira, 12 uma lista de 112 empresas acusadas de violar os direitos humanos dos palestinos por manter atividades nos assentamentos israelenses na Cisjordânia, considerados ilegais pelas leis internacionais. Entre as acusadas estão as empresas turísticas Airbnb, Expedia, TripAdvisor, além de Motorolla, General Mills e Alstom. Na lista também há empresas israelenses. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.