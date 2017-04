Israel fecha fronteira com Egito após alerta de terrorismo

Israel fechou sua fronteira em Taba com o Egito após um alerta do gabinete anti-terrorismo sobre um ataque militante "iminente" no local.

O ministro de Inteligência, Yisrael Katz, afirmou em comunicado nesta segunda-feira que havia informações sobre um "ataque terrorista" em potencial contra turistas na península do Sinai. A fronteira está aberta para aqueles que desejam voltar do Egito.

Uma série de atentados em igrejas no domingo mataram mais de 40 pessoas no Egito. Logo após os atentados, o governo israelense pediu que os cidadãos do país que estavam no Sinai retornassem.

A península do Sinais é um destino popular dos israelense, especialmente antes do feriado de Pessach, a Páscoa judaica. O governo de Israel têm alertado os cidadãos do país a evitarem viajar para a região nos últimos anos devido ao aumento das atividades de grupos extremistas. Fonte: Associated Press.

