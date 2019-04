Israel escolhe amanhã o novo Parlamento

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, busca amanhã (9) a reeleição para o quinto mandato. Nesta terça-feira serão escolhidos os novos integrantes do 21º Knesset (Parlamento) do país. Na disputa estão os candidatos parlamentares, entre os quais aquele que ocupará a cadeira de primeiro-ministro.

Além de Netanyahu, concorrem ao cargo mais 12 candidatos, sendo que dois são considerados com mais chances. Benny Gantz, ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e Yair Lapid. Em discussão o projeto de lei que fixa regras sobre o serviço nacional para a população ultraortodoxa.

O Knesset tem 120 assentos, dos quais a maioria é ocupada pelo Likud, partido de Netanyhu, e seus aliados. Desde que Israel foi fundada em 1948, nenhum partido formou maioria absoluta.

Netanyahu está no poder há quase 13 anos e enfrenta resistências internas devido a investigações por desvios de conduta. Em comunicado, o Likud informou que pretende unir "as fileiras para garantir que os votos do direito não sejam perdidos".

*Com informações da DW, agência pública internacional de notícias da Alemanha