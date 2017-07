Israel envia tropas para a Cisjordânia após ataque em assentamento

Israel enviou mais tropas para a Cisjordânia, após ataque em um assentamento, que deixou três mortos. Desde a semana passada, as tensões aumentam entre Israel e Palestina, após Israel instalar detectores de metais e restringir a entrada de muçulmanos em templo sagrado para os dois povos, localizado na Cidade Velha de Jerusalém. Até o momento, seis pessoas foram mortas, sendo os três israelenses e mais três palestinos.

O vice-ministro de Israel, Michael Oren, declarou que líderes palestinos devem pedir calma. Segundo Oren, o Hamas e outros grupos exploram as tensões para incitar a violência. O presidente palestino Mahmoud Abbas disse, ontem, que suspende todas os laços com Israel até que os dispositivos de segurança sejam removidos do local sagrado. Michael Oren comentou que a declaração de Abbas atende a uma necessidade política.

Na Cisjordânia, o acusado pelo ataque em um assentamento foi identificado como Omar al-Abed, de 20 anos. Ele está hospitalizado após levar um tiro. Segundo parentes do acusado, as tropas israelenses prenderam seu irmão, Monir. Fonte: Associated Press.

