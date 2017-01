Israel ataca Hamas em resposta à ataque palestino contra veículo do exército

Os militares israelenses atingiram um posto do Hamas no sul da Faixa de Gaza neste domingo em resposta a um ataque palestino contra um veículo do exército israelense, disseram os militares.

Ninguém foi ferido na troca de ataques, mas marcou uma rara explosão ao longo da tensa fronteira que tem permanecido em grande parte calma desde uma sangrenta guerra de 50 dias entre Israel e militantes de Gaza no verão de 2014.

Apesar do cessar-fogo que se manteve em grande parte desde então, militantes em Gaza ocasionalmente lançam foguetes em direção a Israel. Israel normalmente responde a qualquer fogo em direção a ele e mantém o Hamas responsável por todos os ataques emanados do território que controla.

O incidente deste domingo ocorreu pouco depois que milhares de pessoas tomaram as ruas para protestar contra cortes de energia crônicos na Faixa de Gaza governada pelo Hamas em um dos

Protestos não autorizados no território desde que o grupo militante islâmico tomou o poder, há mais de 10 anos.

O Hamas, um grupo militante islâmico jurado para a destruição de Israel desde 2007, rotineiramente realiza ataques. Os protestos têm levantado temores de que o Hamas poderia aumentar os ataques contra Israel para desviar a atenção da turbulência interna. Após o ataque, as autoridades de Israel fecharam uma passagem na fronteira que é fonte primária de combustível para o território, em um movimento que também poderia exacerbar a crise de poder. Fonte: Associated Press

