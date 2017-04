Israel ataca base na Síria, segundo militares locais

As Forças Armadas da Síria afirmaram que Israel realizou um ataque contra uma base militar a sudoeste do Aeroporto Internacional de Damasco antes do amanhecer desta quinta-feira. O episódio gerou dezenas de explosões e elevou as tensões entre os dois vizinhos.

Israel tem atacado dentro da Síria com frequência crescente nas últimas semanas, o que pode piorar a tensão entre o país, a Síria e o Hezbollah, grupo libanês apoiado pelo Irã e que é um forte aliado do presidente sírio, Bashar al-Assad. O Hezbollah mantém milhares de combatentes em território sírio. Mais tarde, militares israelenses disseram que seu sistema de defesa interceptou um projétil vindo da Síria, sobre as Colinas de Golã.

O ministro da Inteligência israelense, Yisrael Katz, não comentou diretamente o aparente ataque na Síria. Segundo ele, porém, qualquer ataque similar estaria em linha com a política estabelecida de interromper a transferência de armas. Fonte: Associated Press.

