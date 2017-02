Irmão do líder coreano Kim Jong Un foi morto na Malásia, diz jornal sul-coreano

O irmão mais velho do líder norte-coreano Kim Jong Un, Kim Jong Nam, foi assassinado na Malásia, informou a agência de notícias Yonhap na Coreia do Sul, citando fontes não identificadas do governo.

Kim Jong Nam, que tinha 45 anos, era considerado um herdeiro aparente de seu pai, Kim Jong Il.

Mas acredita-se que Kim Jong Nam tenha sido deserdado pelo seu pai em 2001 depois que ele foi pego tentando entrar no Japão com um passaporte falso.

Um porta-voz do escritório do presidente da Coreia do Sul não comentou o fato imediatamente. Fonte: Dow Jones Newswires.

