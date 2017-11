Irlanda pressiona Reino Unido sobre fronteiras pós-Brexit

O Comissário Europeu da Irlanda, Phil Hogan, defende que a primeira ministra britânica Theresa May altere substancialmente os planos de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) de maneira a permitir o avanço das negociações.

Hogan disse, em entrevista ao The Observer neste domingo, que o problema da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda após o Brexit pode ser resolvido se May desistir dos planos de deixar a união aduaneira e o mercado único quando o Reino Unido sair da União Europeia. Na ausência disso, ele sugeriu que o governo deveria permitir que a Irlanda do Norte permaneça nessas entidades, de maneira a evitar um reforço da fronteira.

Juntamente com a "conta do divórcio" por deixar o bloco e os direitos dos cidadãos afetado pelo Brexit, a questão das fronteiras irlandesas é um dos ponto crítico nas negociações, e os líderes da UE não permitirão que as conversas avancem para questões críticas relacionadas ao comércio até que esses temas sejam resolvidos.

Fonte: Associated Press