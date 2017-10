Irlanda e Reino Unido se preparam para impacto do furacão Ophelia

O furacão Ophelia pode trazer ventos de 130 km/h e causar danos na Irlanda e no Reino Unido na segunda-feira, de acordo com serviços de meteorologia. O furacão perdeu força e passou à categoria 1 enquanto se deslocava pelo Atlântico, com ventos sustentados de 145 km/h. Ele deve ser rebaixado para tempestade pós-tropical antes de tocar o solo no sul da Irlanda na segunda-feira, mas ainda pode trazer ventos com força de furacão, segundo o meteorologista Luke Miall.

O serviço de meteorologia Met Eireann, da Irlanda, disse que o sul e o oeste do país podem ter ventos de até 130 km/h, além de fortes chuvas. O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse que as chuvas podem ficar entre 50 e 75 milímetros no oeste da Irlanda e na Escócia, com inundações em áreas costeiras e grandes ondas.

Serviços de emergência na Irlanda disseram que as escolas ficarão fechadas na segunda-feira em oito condados. Ciclistas e motoristas foram aconselhados a evitar as estradas durante o pico da tempestade.

Os aeroportos de Dublin e Shannon aconselharam passageiros e checar informações sobre seus voos antes de viajar, enquanto o aeroporto de Cork, no sudoeste do país, disse que cancelamentos são prováveis.

O serviço de meteorologia do Reino Unido disse que ventos de 130 km/h podem atingir a Irlanda do Norte, e alertou para possíveis cortes de eletricidade, detritos e problemas nos sistemas de transporte e de comunicação. Fonte: Associated Press.

