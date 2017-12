Irlanda do Norte diz que não aceitará regras que separem o país do Reino Unido

O Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte comunicou nesta segunda-feira que não aceitará "qualquer divergência regulatória" que separe o país do resto do Reino Unido, seja econômica ou politicamente, ao final das negociações do Brexit.

O aviso da líder do DUP, Arlene Foster, foi feito em meio a relatos de que a Irlanda do Norte continuaria membro do mercado único da União Europeia e permaneceria sob regulação do bloco, devido à divisa terrestre com a República da Irlanda. A medida teria como objetivo evitar a formação de uma fronteira dura entre os dois países, a qual poderia despertar problemas relacionados à onda de violência que assolou a região há 20 anos.

"Nós fomos muito claros. A Irlanda do Norte deixará a UE nos mesmos termos que o resto do Reino Unido", disse Arlene numa coletiva de imprensa de emergência em Belfast. "A integridade constitucional e econômica do Reino Unido não será comprometida de maneira alguma".

O rascunho de um acordo sobre a questão da fronteira entre as Irlandas, publicado mais cedo pela emissora RTÉ, mostrou que o norte, no sentido prático, permaneceria sob as regras da União Europeia. No entanto, a primeira-ministra Theresa May estaria mostrando resistência a esse acordo. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)